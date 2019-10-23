Флюр Асадуллин может может стать новым бизнес-омбудсменом Башкирии

Глава республики Радий Хабиров внес в Госсобрание кандидатуру Флюра Асадуллина на замещение должности бизнес-омбудсмена в Башкирии. Депутаты рассмотрят кандидатуру на пленарном заседании 24 октября, сообщает пресс-служба Госсобрания.





«Флюр Асадуллин имеет большой опыт работы в экономической сфере, хорошо знает проблемы, волнующие предпринимательское сообщество. В своей профессиональной деятельности он вплотную занимался вопросами государственно-частного партнерства и внешнеэкономической деятельности, курировал вопросы реализации республиканских целевых программ. Будучи депутатом Государственного Собрания, входил в состав парламентского Комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Накопленный профессиональный опыт позволит Флюру Асадуллину успешно решать задачи, которые ставит перед Уполномоченным предпринимательское сообщество», – прокомментировал Председатель Госсобрания Константин Толкачев.

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Фото: з открытых источников

родился в 1969 году в Давлеканово. Окончил Башкирский государственный педагогический институт и Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Депутат Государственного Собрания – Курултая III и V созывов. Занимал должности заместителя министра экономического развития, директора Агентства по привлечению инвестиций РБ.