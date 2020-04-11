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Хабиров предложил кандидатуру нового мэра Салавата

Рубрика: Политика
Теги: Салават
Хабиров предложил кандидатуру нового мэра Салавата

11 апреля Глава Башкортостана Радий Хабиров находится с рабочей поездкой в Салавате. Руководитель региона примет участие в заседании горсовета, ознакомится с деятельностью производственных предприятий, учреждений здравоохранения, ходом благоустройства общественных пространств.



На заседании Совета городского округа Радий Хабиров предложил депутатам рассмотреть кандидатуру нового главы муниципалитета. На этот пост он предложил первого заместителя министра промышленности и энергетики РБ Игоря Миронова. По словам руководителя региона, кандидат имеет большой опыт в сфере взаимодействия с ведущими предприятиями республики, что очень важно, учитывая специфику Салавата как крупного промышленного центра.

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Депутаты Совета поддержали кандидатуру Игоря Миронова, назначив его и.о. главы администрации города.

Руководитель республики поблагодарил Динара Халилова, возглавлявшего Салават с февраля 2019 года, подчеркнув, что его опыт будет и дальше востребован в структуре государственного управления Башкортостана.
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Источник: glavarb.ru
Фото: пресс-служба Главы РБ
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