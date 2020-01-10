Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Диана Сафаргалеева - Ихсанова прокомментировала назначение на должность пресс-секретаря Хабирова

Диана Сафаргалеева - Ихсанова прокомментировала назначение на должность пресс-секретаря Хабирова

Добавлено: 10.01.20
Просмотров: 75
Рубрика: Политика
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Диана Сафаргалеева - Ихсанова прокомментировала назначение на должность пресс-секретаря Хабирова

Диана Сафаргалеева - Ихсанова рассказала, что хотела получить эту должность еще пять лет назад.

— Несколько лет назад один из моих работодателей задал стандартный вопрос, кем я вижу себя через 5 лет. Почему-то я, не задумываясь, ответила: «пресс-секретарем Главы». Видимо, тогда я и поставила себе такую установку. Понимаю всю ответственность, которую на меня возложили, и очень благодарна Радию Фаритовичу за такое доверие! Что касается супруга, то он, конечно же, поддержал меня и был только рад, — рассказала Диана Сафаргалеева - Ихсанова.

Диана Ихсанова назначена пресс-секретарем Радия Хабирова

Читайте также:

Диана Ихсанова назначена пресс-секретарем Радия Хабирова
Напомним, сегодня стало известно, что Радий Хабиров с 28 октября 2019 года обходился без пресс-секретаря, так как предшественник Дианы Фанур Ягафаров занял пост вице-премьера Башкирии.

24-летняя девушка родом из Кармаскалинского района республики. Она закончила Уфимский лесхозтехникум, после училась в УГАЭС и магистратуре Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного университета.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: proural.info
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Диана Ихсанова назначена пресс-секретарем Радия Хабирова
Политика
Диана Ихсанова назначена пресс-секретарем Радия Хабирова
В Кармаскалинском районе назначили нового главу администрации
Общество
В Кармаскалинском районе назначили нового главу администрации
Радий Хабиров рассказал, что ему стало не интересно работать в Администрации президента РФ
Политика
Радий Хабиров рассказал, что ему стало не интересно работать в Администрации президента РФ
Гюзель Насырова назначена на должность первого заместителя Управляющего делами Главы РБ
Политика
Гюзель Насырова назначена на должность первого заместителя Управляющего делами Главы РБ
Радий Хабиров сегодня празднует свой юбилей: ему исполнилось 55 лет
Политика
Радий Хабиров сегодня празднует свой юбилей: ему исполнилось 55 лет
В Уфе молодой парень узнав, что подруга нашла ему замену, жестоко избил ее
Происшествия
В Уфе молодой парень узнав, что подруга нашла ему замену, жестоко избил ее
В Баймакском районе глава администрации района покинул свой пост
Политика
В Баймакском районе глава администрации района покинул свой пост
Что известно о Радии Хабирове - врио Главы Башкирии
Политика
Что известно о Радии Хабирове - врио Главы Башкирии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: