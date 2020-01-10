Диана Сафаргалеева - Ихсанова прокомментировала назначение на должность пресс-секретаря Хабирова

Диана Сафаргалеева - Ихсанова рассказала, что хотела получить эту должность еще пять лет назад.







— Несколько лет назад один из моих работодателей задал стандартный вопрос, кем я вижу себя через 5 лет. Почему-то я, не задумываясь, ответила: «пресс-секретарем Главы». Видимо, тогда я и поставила себе такую установку. Понимаю всю ответственность, которую на меня возложили, и очень благодарна Радию Фаритовичу за такое доверие! Что касается супруга, то он, конечно же, поддержал меня и был только рад, — рассказала Диана Сафаргалеева - Ихсанова.



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Напомним , сегодня стало известно, что Радий Хабиров с 28 октября 2019 года обходился без пресс-секретаря, так как предшественник Дианы Фанур Ягафаров занял пост вице-премьера Башкирии.24-летняя девушка родом из Кармаскалинского района республики. Она закончила Уфимский лесхозтехникум, после училась в УГАЭС и магистратуре Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного университета.



