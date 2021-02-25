Стало известно, за что задержали министра ЖКХ Бориса Беляева

Уфа | 25 фев 2021 | 15:43

Пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова прокомментировала задержание вице-премьера Башкирии – министра ЖКХ Бориса Беляева сотрудниками УФСБ.







По словам собеседницы, силовики заинтересовались эпизодами, произошедшими несколько лет назад – тогда Борис Беляев занимал должность мэра Кумертау.

«Подчеркиваю, что общение с силовыми структурами не связано со временем работы ни Бориса Беляева, ни Рамзиля Кучарбаева в команде Радия Хабирова. Речь идет о предварительном общении Бориса Беляева, вице-премьера – министра ЖКХ РБ, со следователями по эпизоду, произошедшему несколько лет назад и связанным с делом другого участника Правительства республики. Рамзиль Кучарбаев также несколько лет назад имел отношение к событиям, которые стали предметом изучения силовых структур. Дело в том, что Борис Беляев тогда работал мэром города Кумертау», - объясняет Диана Ихсанова.

Кроме того, пресс-секретарь отметила, что Борис Беляев и Рамзиль Кучарбаев проходят по эпизоду, который не связан ни с коррупцией, ни с хищениями, ни с другими тяжкими преступлениями.

«Речь идет о превышении должностных полномочий и неэффективных тратах. Что касается самого объекта, насколько мне известно, он построен, но не введен в эксплуатацию. Мы глубоко убеждены в компетентности наших силовых структур, которые, безусловно, должны проверять любые сигналы. В каждом конкретном случае они имеют достаточный профессионализм, чтобы прийти к объективному решению о виновности или невиновности любого человека, том числе и чиновника», - заключила она.









Напомним, новость о задержании Бориса Беляева появилась сегодня, 25 февраля. Также ранее сообщалось, что министру строительства республики Рамзилю Кучарбаеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. В суде задержанный прокомментировал свой арест.





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Фото: соцсети / VK / Борис Беляев