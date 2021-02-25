Министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева задержали правоохранители

Уфа | 25 фев 2021 | 15:19

Сегодня, 25 февраля, сотрудники правоохранительных органов задержали министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Бориса Беляева.







Очевидец намекнул, что министра подозревают в том же преступлении, что и Рамзиля Кучарбаева. Однако официального подтверждения произошедшему пока нет. Пресс-секретарь правительства республики Ольга Красноногая также комментарий не дала, но пообещала прояснить ситуацию. На данный момент известно лишь то, что политик находится в Альшеевском районе.

Напомним, ранее задержали другого руководителя – министра строительства и архитектуры Рамзиля Кучарбаева. Следственный комитет подозревает его в злоупотреблении должностными полномочиями, а именно – в причинении ущерба республике на 95 миллионов рублей. Именно на такую сумму обвиняемый подписал договор о завершении строительства очистных сооружений, расположенных в Кумертау. Подрядчик получил деньги, однако, как выяснилось позже, работы закончены не были.

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