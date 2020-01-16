В Башкирии с 2023 года ученики начальных классов всех школ будут питаться бесплатно

По информации пресс-службы главы Башкирии, с 1 сентября 2023 года ученики всех школ с 1 по 4 класс будут обеспечены бесплатным питанием. С 1 сентября 2020 года такая возможность появится и в школах, которые уже сейчас технически готовы предоставить бесплатное горячее питание.







По словам главы Башкирии Радия Хабирова, ранее республику сдерживала напряженность бюджета, хотя в правительстве подходили к этому вопросу неоднократно. После послания Владимира Путина руководитель региона уже дал соответствующее поручение министерству образования.



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Фото: с сайта главы Башкирии

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин пояснил журналистам, что в основном проблема организации горячего школьного питания наблюдается в малокомплектных школах, где обучаются по 20-30 учеников и где питание подвозное.