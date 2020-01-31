Радий Хабиров рассказал, какие изменения ждут город Белебей

Глава республики в социальных сетях рассказал об изменениях, которые ждут славный город Белебей. Так, в населенном пункте появится большой общественный парк с игровой площадкой, фонтаном, амфитеатром и «Островков уединённого отдыха». Масштабное строительство планируется начать уже сейчас, к концу 2020 года он уже будет доступен для жителей.







По словам Радия Хабирова, финансирование в размере 85 миллионов рублей Белебей получил из федерального бюджета как победитель конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах.

—РБ. Можете не верить, но такая красота уже до конца года будет доступна белебеевцам. Уверен, у жителей всех наших городов, а не только столицы, должны быть такие места, где можно отвести душу. В Белебее будет благоустроенная береговая линия с пляжем, современное освещение, новые скамейки, игровая площадка для детей, фонтан, амфитеатр, и даже «Островок уединенного отдыха». Точно не знаю, что это, но звучит красиво. 85 миллионов рублей на обустройство парка город получил из федерального бюджета как победитель федерального конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Парк в Белебее — не единственный наш проект подобного рода. Этим постом начинаю серию рассказов о том, как будем обустраивать парковые пространства по республике, — говорится в послании руководителя региона.

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Фото: с личной страницы Радия Хабирова