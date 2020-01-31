Чиновники Правительства Башкирии будут носить красные куртки и кепки

Чиновники правительства Башкирии приобрели специальную униформу — красные куртки с надписью «правительство Республики Башкортостан» и красные кепки с изображением герба республики.







Как сообщает «Ъ-Уфа», экипировка не закупалась за бюджетный счет. Это была личная инициатива самих членов башкирского кабмина. В «обновках» они решили появляться на выездах. Пока их приобрели только глава и министры.

— Красный цвет максимально привлекает к себе внимание, — сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе правительства РБ. — Жители республики должны знать и видеть работу чиновников. Задачей униформы в том числе является убедить граждан в том, что данным вопросом занимается руководитель высшего звена и он несет персональную ответственность за сказанное или обещанное.

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Фото: instagram.com / gostrans_rb

Новая куртка была замечена на первом вице-премьере Андрее Назарове, главе госкомтранса Тимуре Мухаметьянове и главе Минспорта Руслане Хабибове. Отметим, что на выездной «Транспортный час» на площадке по строительству Восточного выезда из города Уфы 27 января глава республики Радий Хабиров куртку не надел. У него она именная, с надписью «глава Республики Башкортостан Хабиров Р. Ф.». В свою очередь члены кабмина на данном выезде были в красном.Сколько именно денег потратили на новую экипировку, в пресс-службе изданию не уточнили. Также остается под вопросом, будет ли у чиновников летняя униформа.