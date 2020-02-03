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"Живет-то он плохо: у него туалет на улице": Радий Хабиров возмутился условиями жизни ветерана из Мишкинского района

Добавлено: 03.02.20
Просмотров: 57
Рубрика: Политика
Теги: Мишкинский район
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"Живет-то он плохо: у него туалет на улице": Радий Хабиров возмутился условиями жизни ветерана из Мишкинского района

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе правительственного совещания рассказал, что ветераны Великой отечественной войны проживают в плохих условиях. Также он отметил, что их в регионе осталось сотни.

«Этот год – год доблести и славы, 75-летие Победы. Я не с большой радостью узнал, что у нас совсем не так много осталось ветеранов ВОВ – сотнями исчисляем. Недавно мы искали ветеранов Башкирской кавалерийской дивизии, и в Мишкинском районе мы нашли одного ветерана. Живет-то он плохо: у него туалет на улице. Неужели нам нельзя таким ветеранам просто взяться и базовыми вещами помочь?», – заявил Радий Хабиров.

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Также глава региона поручил в районах оказать адресную помощь воинам ВОВ.
«Всем главам муниципалитетов я поручаю внимательно посмотреть, как наши ветераны живут, и какую-то небольшую помощь. Это и большой объем работы с воинскими захоронениями, мемориалами», – заключил руководитель республики.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
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