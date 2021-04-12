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Глава Башкирии поручил главам муниципалитетов лично поздравить ветеранов с Днем Победы

Глава Башкирии поручил главам муниципалитетов лично поздравить ветеранов с Днем Победы

| 12 апр 2021 | 11:08

Глава Башкортостана поручил главам муниципалитетов особенно внимательно отнестись к нуждам ветеранов Великой Отечественной войны и поздравлению их с Днем победы.

Так, на сегодняшний день в республике осталось всего 493 ветерана-участника и 189 инвалидов войны.

- Такое количество осталось, что все главы муниципалитетов могут лично к каждому прийти – поздравить и помочь, пожать руку и сказать слова благодарности, - сказал он.
Кроме того, Радий Хабиров поручил продумать проведение праздничных акций к 9 мая с учетом эпидемиологической обстановки. Он отметил, что пока что ситуация позволяет провести акцию «Бессмертный полк», но в какой форме – еще предстоит обсудить.

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Источник: www.sobkor02.ru

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