Глава Башкирии поручил главам муниципалитетов лично поздравить ветеранов с Днем Победы

| 12 апр 2021 | 11:08

Глава Башкортостана поручил главам муниципалитетов особенно внимательно отнестись к нуждам ветеранов Великой Отечественной войны и поздравлению их с Днем победы.







Так, на сегодняшний день в республике осталось всего 493 ветерана-участника и 189 инвалидов войны.

- Такое количество осталось, что все главы муниципалитетов могут лично к каждому прийти – поздравить и помочь, пожать руку и сказать слова благодарности, - сказал он.

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Кроме того, Радий Хабиров поручил продумать проведение праздничных акций к 9 мая с учетом эпидемиологической обстановки. Он отметил, что пока что ситуация позволяет провести акцию «Бессмертный полк», но в какой форме – еще предстоит обсудить.