Мэр Уфы уволил не справившихся с уборкой снега начальников ЖЭУ
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Глава администрации столицы Башкирии Ульфат Мустафин сегодня на оперативном совещании заявил, что увольняет нескольких начальников ЖЭУ и управляющих компаний.
Причиной, по его словам, стал рейд по городу, который показал несвоевременную уборку снега. Первый заместитель мэра Салават Хусаинов сообщил, что подхода к очистке снега нет.
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«Нет этапности, нет перехода, оперативного реагирования на погодную ситуацию тоже нет. Работу будем продолжать. <....> Дальше будем обучать тех, кто будет реагировать на обучение», – прокомментировал он.Мустафин одобрил такой подход к формированию кадров и потребовал усилить контроль за уборкой снега.
Источник:
gorobzor.ru
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