Мэр Уфы уволил не справившихся с уборкой снега начальников ЖЭУ









сегодня на оперативном совещании заявил, что увольняет нескольких начальников ЖЭУ и управляющих компаний.

Причиной, по его словам, стал рейд по городу, который показал несвоевременную уборку снега. Первый заместитель мэра Салават Хусаинов сообщил, что подхода к очистке снега нет.

«Нет этапности, нет перехода, оперативного реагирования на погодную ситуацию тоже нет. Работу будем продолжать. <....> Дальше будем обучать тех, кто будет реагировать на обучение», – прокомментировал он.

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Мустафин одобрил такой подход к формированию кадров и потребовал усилить контроль за уборкой снега.