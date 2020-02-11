Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Мэр Уфы уволил не справившихся с уборкой снега начальников ЖЭУ

Мэр Уфы уволил не справившихся с уборкой снега начальников ЖЭУ

Добавлено: 11.02.20
Просмотров: 46
Рубрика: Политика
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Мэр Уфы уволил не справившихся с уборкой снега начальников ЖЭУ

Глава администрации столицы Башкирии Ульфат Мустафин сегодня на оперативном совещании заявил, что увольняет нескольких начальников ЖЭУ и управляющих компаний.

Причиной, по его словам, стал рейд по городу, который показал несвоевременную уборку снега. Первый заместитель мэра Салават Хусаинов сообщил, что подхода к очистке снега нет. 

В Уфе общежитие БГПУ признали памятником истории и культуры

Читайте также:

В Уфе общежитие БГПУ признали памятником истории и культуры
«Нет этапности, нет перехода, оперативного реагирования на погодную ситуацию тоже нет. Работу будем продолжать. <....> Дальше будем обучать тех, кто будет реагировать на обучение», – прокомментировал он.
Мустафин одобрил такой подход к формированию кадров и потребовал усилить контроль за уборкой снега.
 
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Уфе в первой половине 2020 года сдадут еще три детсада
Экономика
В Уфе в первой половине 2020 года сдадут еще три детсада
В Уфе за уборкой снега во дворах будут следить с помощью ГЛОНАСС
ЖКХ
В Уфе за уборкой снега во дворах будут следить с помощью ГЛОНАСС
Коммунальщикам Уфы дали двухдневный срок на уборку снега с улиц и дворов
ЖКХ
Коммунальщикам Уфы дали двухдневный срок на уборку снега с улиц и дворов
Главам районов Уфы предложили узнать как очищаются улицы пройдя по ним пешком
Политика
Главам районов Уфы предложили узнать как очищаются улицы пройдя по ним пешком
Рустема Хамитова назначили начальником Управления коммунального хозяйства города Уфы
Политика
Рустема Хамитова назначили начальником Управления коммунального хозяйства города Уфы
В Уфе обращения граждан будет отслеживать система «Инцидент»
Общество
В Уфе обращения граждан будет отслеживать система «Инцидент»
Власти Уфы планируют дополнительно закупить спецтехнику на случай снежной зимы
ЖКХ
Власти Уфы планируют дополнительно закупить спецтехнику на случай снежной зимы
В Башкирии чиновников наказали за некачественную уборку снега и мусора
Общество / Человек и закон
В Башкирии чиновников наказали за некачественную уборку снега и мусора
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: