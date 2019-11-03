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В Уфе за уборкой снега во дворах будут следить с помощью ГЛОНАСС

Добавлено: 03.11.19
Просмотров: 43
Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Уфа
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В Уфе за уборкой снега во дворах будут следить с помощью ГЛОНАСС

Для контроля за работой снегоуборочной техники в диспетчерских службах управляющих организаций УЖХ Уфы установлена программа спутниковой навигации ГЛОНАСС. С её помощью диспетчеры видят фактическое количество вышедшей на маршрут техники, и в случае необходимости могут координировать работу по уборке снега. Об этом было заявлено на оперативном совещании в администрации города.


В парке управляющих жилищных компаний районов Уфы числится 172 единицы снегоуборочной техники, а у муниципальных предприятий, отвечающих за содержание улично-дорожной сети, ее насчитывается 442 единицы. Система ГЛОНАСС позволяет вести комплексный автоматизированный контроль качества содержания территорий. К примеру, если трактор с работающим навесным оборудованием прошелся по всей территории двора, на электронной карте она окрашивается в зеленый цвет, если же работа была выполнена с нарушениями или не выполнена совсем, участок будет окрашен красным. Таким образом, можно дистанционно следить за уборкой улиц и дворов от снега, посыпанием проезжей части песком, обработкой улиц специальными реагентами и т.д.

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С помощью геолокации мобильных телефонов можно контролировать работу даже отдельных сотрудников коммунальных служб. К примеру, проверять посещение сантехником адресов по полученным заявкам, уборку территорий дворником и формировать аналитические отчеты о проделанной работе на основе контроля перемещений всех сотрудников ЖЭУ за рабочий день.
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Источник: i-gazeta.com
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