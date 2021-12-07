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В Уфе начнут эвакуировать машины, мешающие уборке снега

В Уфе начнут эвакуировать машины, мешающие уборке снега

12:12, 07 дек 2021

Сегодня, 7 декабря, на оперативном совещании в уфимской администрации глава муниципалитета Сергей Греков заявил, что мешающие уборке снега автомобили нужно эвакуировать.

«Также припаркованные машины. Необходимо, чтобы эвакуатор дежурил и вовремя все машины [увозил] и на Советской. На тротуарах парковка – это вообще недопустимо, не говоря уже о тех местах, где стоянка и остановка запрещены», – заявил он.

Мэр Уфы также обратился к руководителям торговых предприятий, чтобы синхронизировать работы по уборке прилегающих территорий с городом.

Всего с начала сезона в Уфе вывезли 172 275 кубических метров снега с улично-дорожной сети, тротуаров и остановок общественного транспорта. 


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Источник: gorobzor.ru
Фото: администрация Уфы
Теги: Уфа
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