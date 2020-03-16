Хабиров поручил построить в Уфе быстровозводимую инфекционную больницу
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Радий Хабиров распорядился построить в Уфе быстровозводимую инфекционную больницу. На возведение дано несколько месяцев.
Источник:
gtrk.tv
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