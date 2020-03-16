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Хабиров поручил построить в Уфе быстровозводимую инфекционную больницу

Добавлено: 16.03.20
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Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
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Хабиров поручил построить в Уфе быстровозводимую инфекционную больницу

Радий Хабиров распорядился построить в Уфе быстровозводимую инфекционную больницу. На возведение дано несколько месяцев.

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Напомним, на сегодняшний день в республике с подозрением на коронавирус госпитализированы 34 человека, 311 человек находятся под наблюдением участковых врачей на дому. Сегодня Минпросвещения России рекомендовало регионам в случае необходимости перевести школьников на дистанционное обучение. В Башкирии официально запрещено проведение массовых мероприятий до 20 апреля.

Источник: gtrk.tv
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