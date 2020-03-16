В Башкирии из-за коронавируса могут продлить школьные каникулы

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в региональном кабмине рассказал о возможном продлении каникул у школьников.







«У нас есть рекомендации Министерства просвещения РФ о переходе школ на дистанционное обучение. На данный момент базового императивного решения я не принимаю. Мы исходим из следующего. Эту неделю наши дети учатся в школах, а потом они уходят на каникулы на одну неделю. Я поручаю Министерству образования (РБ – прим. автора) вместе с Минздравом и общественными организациями внести мне предложения. По мере необходимости мы можем продлить каникулы на неделю, если надо - больше», - рассказал он.



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