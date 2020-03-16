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В Башкирии из-за коронавируса могут продлить школьные каникулы

Добавлено: 16.03.20
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Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии из-за коронавируса могут продлить школьные каникулы

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в региональном кабмине рассказал о возможном продлении каникул у школьников.



«У нас есть рекомендации Министерства просвещения РФ о переходе школ на дистанционное обучение. На данный момент базового императивного решения я не принимаю. Мы исходим из следующего. Эту неделю наши дети учатся в школах, а потом они уходят на каникулы на одну неделю. Я поручаю Министерству образования (РБ – прим. автора) вместе с Минздравом и общественными организациями внести мне предложения. По мере необходимости мы можем продлить каникулы на неделю, если надо - больше», - рассказал он.

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Напомним, в Башкирии на данный момент не подтвердились результаты первых проб на коронавирус у пациентов из Кумертау, вернувшихся из Италии. Супружеская пара была госпитализирована с подозрением на опасную инфекцию. В ЖЭУ №4 в Салавате закрыли прием из-за коронавируса до 15 апреля. 

В Башкирии работает горячая линия по смертельной инфекции по телефону +7 (347) 286 58 27. С 13 марта Россия ограничила авиасообщение с Италией, Испанией, Францией и Германией. Визы для итальянцев перестанут выдаваться. ВОЗ объявил ситуацию, связанную с распространением вируса, пандемией.

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Источник: gorobzor.ru
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