В Салавате в одном из ЖЭУ ввели карантин по коронавирусу

В Салавате ЖЭУ №4 закрыло прием населения из-за коронавируса – снимки с вывешенным на двери объявлением появились в сети. Сообщается, что карантин продлится до 15 апреля.







«Прислала жена. Я в шоке. Сады работают, школы тоже. А оказывается карантин у нас. Как всегда первыми на проблемы отреагировали ЖЭУ. Интересно а оплат тоже не будет? В Китае на сколько я знаю на время карантина налоги и другие оплаты, даже по кредитам, отменили…» — пишет автор снимка.