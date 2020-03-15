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В Салавате в одном из ЖЭУ ввели карантин по коронавирусу

Добавлено: 15.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Салават
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В Салавате в одном из ЖЭУ ввели карантин по коронавирусу

В Салавате ЖЭУ №4 закрыло прием населения из-за коронавируса – снимки с вывешенным на двери объявлением появились в сети. Сообщается, что карантин продлится до 15 апреля. 



«Прислала жена. Я в шоке. Сады работают, школы тоже. А оказывается карантин у нас. Как всегда первыми на проблемы отреагировали ЖЭУ. Интересно а оплат тоже не будет? В Китае на сколько я знаю на время карантина налоги и другие оплаты, даже по кредитам, отменили…» — пишет автор снимка.

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Добавим, что сегодня в родительских чатах была разослана информация о карантине в нескольких уфимских школах. Однако в министерстве образования республики эту информацию опровергли: «На сегодняшний день карантин в школах и детских садах не введен. Ситуация находится под контролем». 

Накануне глава региона Радий Хабиров провел оперативный штаб, посвященный профилактике распространения коронавируса в регионе. В частности, он отметил, что будут ограничены массовые мероприятия в республике. 

На сегодняшний день в России 63 зараженных коронавирусом, трое из них заболели внутри страны. В Башкирии нет заболевших, под наблюдением участковых врачей на дому находятся 311 человек, госпитализированы в инфекционные больницы 34 человека

Источник: gtrk.tv
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