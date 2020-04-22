Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Мэр Сибая жестко высказался о неофициальном трудоустройстве горожан

Мэр Сибая жестко высказался о неофициальном трудоустройстве горожан

Рубрика: Политика
Теги: Сибай
Мэр Сибая жестко высказался о неофициальном трудоустройстве горожан

Глава администрации Сибая Рустем Афзалов в социальных сетях поделился самой большой проблемой, которая сложилась в условиях пандемии коронавируса. По словам мэра, COVID-19 вытащил на поверхность те вопросы, которыми в повседневной жизни люди не задаются.



В частности Рустем Афзалов высказался о неофициальном трудоустройстве. Массовые обращения жителей к местным властям сейчас связаны именно с тем, что они работали без трудового договора, а теперь остались ни с чем. Вероятно, это вызвало шквал эмоций у чиновника, поэтому он обратился к гражданам.

В Сибае ураганный ветер сорвал крышу местного колледжа

Читайте также:

В Сибае ураганный ветер сорвал крышу местного колледжа
— У вас сейчас нет защиты – ни социальной, ни правовой. Вы совершили большую ошибку, когда согласились на зарплату «в конверте». Возможно, тогда вы не понимали, что делаете. Возможно, вы знали, на что идете, и решили рискнуть. Но в любом случае, вы проиграли. Устраиваясь на работу, требуйте только официального оформления. Если каждый из вас сделает это, то любому работодателю придется быть честным по отношению к своим сотрудникам. Не позволяйте втягивать себя в ситуации, когда благополучие и будущее ваше и ваших детей будет зависеть от прихоти недобросовестного работодателя, — написал Рустем Афзалов.
Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров подписал документ, где внес изменения в существующий указ о введении режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также

Руководство Сибая сообщило о затоплении карьера на 82 процента
Происшествия
Руководство Сибая сообщило о затоплении карьера на 82 процента
Радий Хабиров извинился перед жителями Сибая за высказывание мэра города
Политика
Радий Хабиров извинился перед жителями Сибая за высказывание мэра города
В Сибае зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
Здравоохранение
В Сибае зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
Мэр Сибая взял под личный контроль смерть рабочего Гаяза Иргалина
Происшествия
Мэр Сибая взял под личный контроль смерть рабочего Гаяза Иргалина
Мэр Сибая: "Организаторами петиции стали «непонятные люди, не имеющие отношения к Сибаю"
Политика
Мэр Сибая: "Организаторами петиции стали «непонятные люди, не имеющие отношения к Сибаю"
Радий Хабиров признался, что "зализывал раны" после выборов и поделился своим боевым настроем
Политика
Радий Хабиров признался, что "зализывал раны" после выборов и поделился своим боевым настроем
В Сибае могут закрыть еще одно вредное производство
Общество
В Сибае могут закрыть еще одно вредное производство
Радий Хабиров рассказал журналистам в Ижевске о ситуации с карьером Сибая
Политика
Радий Хабиров рассказал журналистам в Ижевске о ситуации с карьером Сибая
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: