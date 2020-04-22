Мэр Сибая жестко высказался о неофициальном трудоустройстве горожан

Глава администрации Сибая Рустем Афзалов в социальных сетях поделился самой большой проблемой, которая сложилась в условиях пандемии коронавируса. По словам мэра, COVID-19 вытащил на поверхность те вопросы, которыми в повседневной жизни люди не задаются.







В частности Рустем Афзалов высказался о неофициальном трудоустройстве. Массовые обращения жителей к местным властям сейчас связаны именно с тем, что они работали без трудового договора, а теперь остались ни с чем. Вероятно, это вызвало шквал эмоций у чиновника, поэтому он обратился к гражданам.

— У вас сейчас нет защиты – ни социальной, ни правовой. Вы совершили большую ошибку, когда согласились на зарплату «в конверте». Возможно, тогда вы не понимали, что делаете. Возможно, вы знали, на что идете, и решили рискнуть. Но в любом случае, вы проиграли. Устраиваясь на работу, требуйте только официального оформления. Если каждый из вас сделает это, то любому работодателю придется быть честным по отношению к своим сотрудникам. Не позволяйте втягивать себя в ситуации, когда благополучие и будущее ваше и ваших детей будет зависеть от прихоти недобросовестного работодателя, — написал Рустем Афзалов.



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