Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Стало известно, когда в Башкирии откроются санатории и детские лагеря

Стало известно, когда в Башкирии откроются санатории и детские лагеря

Стало известно, когда в Башкирии откроются санатории и детские лагеря

| 15 июн 2020 | 11:42

15 июня на оперативном совещании в Правительстве Республики Башкортостан Радий Хабиров объявил о начале открытия санаториев. Глава республики попросил заранее начать подготовку.



—Дату открытия санаториев ставим 29 июня. Да, я понимаю, что некоторые санатории сейчас работают в режиме обсерваторов, поэтому подготовка займет определенное время. Есть ряд жестких требований от Роспотребнадзора, все они должны быть соблюдены. Базовая дата открытия школьных лагерей будет 1 июля, для пришкольных лагерей – 3 июля, — сообщил Радий Хабиров.

В Зианчуринском районе медики отказываются выезжать на вызовы из-за отсутствия средств защиты

Читайте также:

В Зианчуринском районе медики отказываются выезжать на вызовы из-за отсутствия средств защиты
Напомним, Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве сегодня 15 июня попросил подкорректировать в указе ситуацию с перчатками.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: