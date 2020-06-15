Стало известно, когда в Башкирии откроются санатории и детские лагеря

| 15 июн 2020 | 11:42

15 июня на оперативном совещании в Правительстве Республики Башкортостан Радий Хабиров объявил о начале открытия санаториев. Глава республики попросил заранее начать подготовку.







—Дату открытия санаториев ставим 29 июня. Да, я понимаю, что некоторые санатории сейчас работают в режиме обсерваторов, поэтому подготовка займет определенное время. Есть ряд жестких требований от Роспотребнадзора, все они должны быть соблюдены. Базовая дата открытия школьных лагерей будет 1 июля, для пришкольных лагерей – 3 июля, — сообщил Радий Хабиров.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram