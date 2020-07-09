Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Гафурийский район | видео

Гафурийский район | 09 июл 2020 | 19:14

В Гафурийском районе отремонтируют врачебную амбулаторию, модернизируют птицефабрику и построят новые дороги. Об этом стало известно во время рабочей поездки Главы республики.





В селе Саитбаба Радий Хабиров посетил сельскую врачебную амбулаторию, которая обслуживает почти 3,5 тысячи человек. При ней функционируют восемь ФАПов. По словам медиков, учреждение обеспечено всем необходимым, но требуется ремонт здания. Руководитель региона поручил запланировать комплексную реновацию на 2021 год: заменить кровлю крыши, окна, провести фасадные и внутренние работы.





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В деревне Имендяшево Глава республики осмотрел пешеходный мост через реку Зилим, соединяющий населённый пункт с соседней деревней Таш-Асты. Для жителей это единственная дорога, автомобильного сообщения здесь нет. При этом сам мост находится в аварийном состоянии. Радий Хабиров поручил рассмотреть вопрос строительства нового моста либо отсыпки объездной автомобильной дороги. Здесь же появится мастерская народных промыслов «Сердце Башкирии», где будут проводиться международные и всероссийские фестивали.