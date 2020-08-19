| 19 авг 2020 | 20:57

Руководство БСК не может назвать стоимость контрольного пакета акций. Вопрос о переходе 13% к государству задали на прошедшей в Стерлитамаке конференции по вопросам правовых аспектов деятельности компании.



О примерной стоимости участники конференции спросили генерального директора Башкирской содовой компании Эдуарда Давыдова. Точного ответа руководитель дать не смог.







Эдуард Давыдов, гендиректор АО «БСК»:

Посмотрите нашу прибыль и средний мультипликатор на рынке. Оценка будет сложная. Непонятно пока. Не мне это комментировать, это желание тех, кто хочет продать и купить. Ещё есть премия за контроль. Поэтому как будут договариваться, не знаю. Эти переговоры проведут без нас.

Предприятие надо спасать. Если акционеры предприятия не видят этого пути, но я ведь тоже акционер, как республика, мы должны взять ответственность на себя, и я должен взять ответственность на себя. Нам нужно забирать предприятие, нужно брать контрольный пакет, выкупив определенную долю (до контрольного пакета), и мы уже в ходе управления предприятием, как местные люди, понимающие, что здесь происходит, будем решать его судьбу.



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Фото: скрин видео БСК

Напомним, ранее власти Башкирии заявили о намерении выкупить контрольный пакет акций у АО «БСК». Такую инициативу озвучил глава региона Радий Хабиров.