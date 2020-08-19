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Представители БСК заявили, что документы на разработку Куштау они получили в 2016 году

Представители БСК заявили, что документы на разработку Куштау они получили в 2016 году

| 19 авг 2020 | 19:02

В данные минуты в Уфе идет пресс-конференция, организованная "Башкирской содовой компанией". Представители предприятия рассказали журналистам, что документы на разработку Куштау у них были уже в 2016 году. 



Представители БСК:

- Первый документ ещё во времена Хамитова (экс-глава республики, - прим.ред). 22 июля 2016 года мы получили первую лицензию на Куштау. А в августе прошлого года - лицензию на геологоразведочную работу. В 2017 году в летне-осенний период мы пробурили 17 скважин, подготовили материал и отправили в Госкомиссия по балансам. В 2019 году перешли к следующему этапу.
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Напомним, что сегодня глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти намерены выкупить контрольный пакет акций БСК. Мотивировал это руководитель региона тем, что у Башкирии должно быть право контролировать производство. 
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Источник: bash.news

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