Российский журналист Алексей Пивоваров приехал в Башкирию, чтобы снять фильм про Куштау

Журналист Алексей Пивоваров прибыл в Башкирию, чтобы снять фильм про Куштау. Автор и ведущий популярного YouTube-канала "Редакция", который рассказывает о важных событиях в истории современной России, сегодня поднялся на вершину шихана.
По всей вероятности, очередной документальный фильм будет полностью посвящен непростой ситуации вокруг башкирской горы. Сопровождают в пути Алексея экологи.
Напомним, сегодня Радий Хабиров на инвестиционном форуме в Сибае заявил о желании республики выкупить контрольный пакет акций компании БСК, которая собиралась разработать гору Куштау под свои нужды. Против этого выступили местные жители, для примирения сторон на шихан в воскресенье Радий Хабиров. Читать дальше...