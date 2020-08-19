Российский журналист Алексей Пивоваров приехал в Башкирию, чтобы снять фильм про Куштау

Ишимбайский район | 19 авг 2020 | 15:57

Журналист Алексей Пивоваров прибыл в Башкирию, чтобы снять фильм про Куштау. Автор и ведущий популярного YouTube-канала "Редакция", который рассказывает о важных событиях в истории современной России, сегодня поднялся на вершину шихана.







По всей вероятности, очередной документальный фильм будет полностью посвящен непростой ситуации вокруг башкирской горы. Сопровождают в пути Алексея экологи.

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Напомним, сегодня Радий Хабиров на инвестиционном форуме в Сибае заявил о желании республики выкупить контрольный пакет акций компании БСК, которая собиралась разработать гору Куштау под свои нужды. Против этого выступили местные жители, для примирения сторон на шихан в воскресенье Радий Хабиров.