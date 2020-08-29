Алексей Пивоваров поделился своим впечатлением о главе Башкирии | видео

Журналист Алексей Пивоваров поделился впечатлением о главе Башкирии Радии Хабирове, у которого он брал интервью для своего фильма о событиях вокруг шихана Куштау.
— Меня очень удивил глава Башкирии Радий Хабиров. Когда я ехал туда, то думал, что он окажется очередным чиновником, который всё делает по указке из Москвы. Но нет, он признал, что ошибся. А это иногда самое важное, — сообщил Пивоваров.
Хабиров в интервью журналисту, напомним, заявил, что его предыдущее решение о разработке Куштау было ошибкой.