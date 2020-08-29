Алексей Пивоваров поделился своим впечатлением о главе Башкирии | видео

Ишимбайский район | 29 авг 2020 | 22:42

Журналист Алексей Пивоваров поделился впечатлением о главе Башкирии Радии Хабирове, у которого он брал интервью для своего фильма о событиях вокруг шихана Куштау.





— Меня очень удивил глава Башкирии Радий Хабиров. Когда я ехал туда, то думал, что он окажется очередным чиновником, который всё делает по указке из Москвы. Но нет, он признал, что ошибся. А это иногда самое важное, — сообщил Пивоваров.



Хабиров в интервью журналисту, напомним, заявил, что его предыдущее решение о разработке Куштау было ошибкой.

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Фото: скрин видео

Видео: Алексей Пивоваров | редакция | youtube.com