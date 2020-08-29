"Победа под Куштау": Сергей Шнуров снял фильм о событиях на шихане Куштау

Ишимбайский район | 29 авг 2020 | 11:05

На международном канале RTVI прошла премьера документального фильма под названием "Победа под Куштау" о ситуации, произошедшей в Башкирии, где больше двух недель шли протесты против разработки шихана Куштау.



Корреспондент RTVI Сергей Морозов провел в республике два дня. Он побывал в эпицентре событий: на митингах и столкновениях, побеседовал со всеми участниками и сделал эксклюзивные снимки.







Как пояснил продюсер RTVI Сергей Шнуров, создатели фильма хотели представить для зрителей объективную картину происходящего, показать каждую сторону конфликтующих. Шнуров уточнил, что не преследовалась цель сказать, кто прав, а кто виноват. Создатели фильма хотели просто рассказать о ситуации и конфликте. Объяснить, что стало тому причиной, о том, как в мире решается вопрос на подобных предприятиях и месторождения. А главное — обратить внимание на то, что на самом деле у подножия Куштау произошло что-то важно не только для республики Башкортостан, но и для всей страны.



В фильме рассказывается, как 10 тысяч эко-активистом смогли противостоять ОМОНу и ЧОПовцам, как они добились того, что Куштау признали памятником природного наследия.









Ленту Сергея Шнуров уже оценили подписчики. Они назвали ее "боевиком", и прокомментировали, что гордятся людьми, отстоявшими шихан.Отметим, что события на Куштау стали резонансными не только в республике, но и по всей России. В поддержку эко-активистов выступили многие известные личности. Среди которых: Максим Галкин, Ляйсан Утяшева, рэпер Face и прочие. Также документальный фильм о Куштау сняла телеведущая Ксения Собчак. Конфликт стал предметом обсуждения журналиста Алексея Пивоварова в новом выпуске "Редакции".

В результате всех событий руководство республики приняло решение, что Куштау разрабатываться не будет. На шихане будет создана особо охраняемая природная зона.



Документальный фильм Сергея Шнурова "Победа под Куштау" можно посмотреть на YouTube-канале RTVI.

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Фото: скрин видео

Видео: RTVI | youtube.com