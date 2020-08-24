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Радий Хабиров поручил подготовить к 1 сентября школьные автобусы
| 24 авг 2020 | 10:40
На оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров поручил подготовить школьные автобусы к 1 сентября.
- Вы должны ясно понимать, что в марте поток упал, но с сентября поток вырастет, - обратился он к чиновникам. – 900 тысяч детей у нас, кто куда пойдет, с ними учителя и тому подобное. Поэтому я вас попрошу проблемы не создавайте. И я вас попрошу, чтоб все 100 автобусов вышли на линию 1 сентября. Не надо создавать неудобства.