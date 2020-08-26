"Мое объяснение многим не понравится": Хабиров рассказал, почему люди вышли на защиту Куштау | видео

| 26 авг 2020 | 18:05

Ксения Собчак сняла большой документальный фильм о Куштау, в который вошло интервью с Радием Хабировым.



Телеведущая в разговоре с главой региона упомянула о том, что в последнее время у людей сильнее развивается экологическое сознание. Это можно увидеть на примере событий на Куштау. Она попросила Хабирова объяснить, как он сам понимает и объясняет такую трансформацию.







Глава Башкирии пояснил, что причина кроется в том, что люди стали жить лучше.

- У меня такое объяснение. Может, оно многим не понравится. В череде прав человека, вы же тоже юрист, знаете, экологические права сложно отнести к какой-то группе. Жизнь была устроена так: жителя Африки волнует судьба белого носорога? Нет, потому что ему есть нечего. Для жителей Европы и России это волнует. Это некий цивилизационный этап. Когда у человека есть, что поесть, он понимает, что у него есть права, может сказать “нет, я не согласен”. Знаете, любование природой… когда у тебя холодильник открываешь, а там пусто, то не до этого. Больше волнует проблема холодильника.

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Фото: скриншот видео