В Башкирии защитники Куштау подарили Ксении Собчак ведро башкирского меда

| 28 авг 2020 | 20:54

На прошлой неделе в Башкирию приезжала известная телеведущая Ксения Собчак. Она встретилась с защитниками Куштау и главой Башкирии Радием Хабировым, а по итогу этих встреч выпустила документальный фильм. В середине недели он появился на ее YouTube-канале «Осторожно, Собчак!».







Сегодня Ксения выложила в свои социальные сети видео, где показала, как встретили ее защитники горы Куштау. Среди прочего, они подарили телеведущей целое ведро меда.

- В Куштау меня встретили с невероятным теплом и гостеприимством. Ну а я решила, что будет правильным записать «спасибо» Максиму [Галкину] за то, что «расшевелил» эту тему! Макс, если бы ты видел лица людей , когда ты ответил! В Москву летела с медом, сладостями, пирожками и огромным человеческим теплом этих замечательных отважных людей ! – написала у себя в Инстаграм Ксения Собчак.

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