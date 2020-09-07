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В Ишимбайском районе запретили митинг за отставку главы Азата Абдрахманова

В Ишимбайском районе запретили митинг за отставку главы Азата Абдрахманова

Ишимбайский район | 07 сен 2020 | 12:23

Администрация отказала в проведении митинга против главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. Напомним, заявку подавал член местного отделения КПРФ Артемий Банников на 11 сентября.



В ишимбайской администрации изданию «Медиакорсеть» сообщили, что Банникову было отказано. В письме юристы заявили, что предложенная активистом Площадь первооткрывателей башкирской нефти не приспособлена для «обсуждения значимых вопросов и выражения общественных настроений», а также сослались на необходимость соблюдения режима повышенной готовности в условиях эпидемии коронавируса.

У главы Ишимбайского района Азата Абдрахманова обнаружили коронавирус

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Напомним, глава Ишимбайского района участвовал в столкновениях с экоактивистами на шихане Куштау. В Ишимбае собрался митинг за его отставку, а прокуратура РБ начала проверку его поведения. Сам он ушёл в отпуск, а позже появились сообщения, что он заболел коронавирусом. Сегодня, 7 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что глава одного из районов республики действительно заболел коронавирусом, но в его пресс-службе отказались уточнить, кто именно.

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Источник: mkset.ru

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