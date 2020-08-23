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За отставку главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова собрали почти 5 тысяч подписей

За отставку главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова собрали почти 5 тысяч подписей

Ишимбайский район | 23 авг 2020 | 12:42

Почти пять тысяч человек подписали петицию за отставку главы Ишимбайского района Башкирии Азамата Абдрахманова.



Его, напомним, защитники Куштау обвиняли в том, что он разгромил палаточный лагерь, который они организовали у подножия шихана с целью защитить уникальный природный объект от добычи «Башкирской содовой компании» на его территории известняка для производства.

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— Глава Ишимбайского района перешёл все человеческие и профессиональные грани. 15 и 16 августа на горе Куштау он сам лично крушил лагерь защитников Куштау, привел спортсменов, бюджетников, тренеров, студентов, всех, кто от него зависит. На горе материл людей, оскорблял. Такой человек не должен работать на государственной службе, — сообщается в петиции.
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Источник: ufa1.ru
Фото: Азамат Абдрахманов / Vk.com

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