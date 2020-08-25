Прокуратура Башкирии организовала проверку главы Ишимбайского района

Ишимбайский район | 25 авг 2020 | 18:22

Башкирская прокуратура организовала проверку действий главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. Предметом разбирательства станет этика поведения чиновника, сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой надзорное ведомство.







По сообщениям ряда СМИ и телеграм-каналов, 15 августа Абдрахманов участвовал в разгоне палаточных лагерей активистов, выступавших в защиту шихана Куштау от промышленной разработки. Тогда же появилось видео, на котором похожий на чиновника мужчина в камуфляжной форме и в маске раскидывает палатки.

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Напомним, история с Куштау закончилась тем, что власти Башкирии распорядились остановить на нем работы. Теперь горе хотят дать охранный статус.