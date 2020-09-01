У главы Ишимбайского района Азата Абдрахманова обнаружили коронавирус

Ишимбайский район | 01 сен 2020 | 18:36

У руководителя Ишимбайского района Азамата Абдрахманова заподозрили коронавирусную инфекцию. Такую информацию передал член Совета по правам при главе Башкирии Динар Зайнуллин.







По его данным, чиновник уже госпитализирован в городскую больницу, ему оказывают медицинскую помощь.



«Абдрахманов лег в больницу с ковидом. Дай бог ему здоровья», — говорится в посте общественника.

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Фото: соцсети

Напомним, Азамат Абдрахманов возглавляет Ишимбайский район с марта 2020 года. Также ГорОбзор.ру передавал, что Радий Хабиров прокомментировал возможную отставку чиновника из-за столкновения с экозащитниками у подножия шихана Куштау.