Заместитель руководителя секретариата Госсобрания Башкирии по правовым вопросам Азамат Абдрахманов возглавит администрацию Ишимбайского района. Нынешний глава Марат Гайсин сейчас находится в отпуске, его в ранге исполняющего обязанностей замещает назначенный на днях первым заместителем главы администрации Ишимбайского района Азамат Абдрахманов.



15 февраля ожидается заседание районного совета, где депутаты должны принять отставку Гайсина и возложить временное исполнение обязанностей главы муниципалитета на Азамата Абдрахманова.родился 26 июня 1979 года в деревне Кулгунино Ишимбайского района. Образование высшее — окончил в 2002 г. юридический факультет Башкирского государственного университета. Трудовую деятельность начал в 2004 году директором республиканского центра социально-психологической помощи семье, детям и молодежи. В 2004-2006 гг. – ведущий специалист в Госкомитете Башкирии по молодежной политике, ассистент кафедры теории и истории государства и права БГУ. С 2006 по 2011 г. работает главным специалистом, заместителем заведующего отделом государственной, муниципальной службы и кадров, советником отдела, начальником управления государственной гражданской службы и кадровой политики администрации президента БашкортостанаС 2011 года — заместитель руководителя секретариата Госсобрания Башкирии по правовым вопросам. Кандидат юридических наук.