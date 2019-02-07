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Азамат Абдрахманов возглавит администрацию Ишимбайского района

Добавлено: 07.02.19
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Рубрика: Политика
Теги: Ишимбайский район
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Азамат Абдрахманов возглавит администрацию Ишимбайского района

Заместитель руководителя секретариата Госсобрания Башкирии по правовым вопросам Азамат Абдрахманов возглавит администрацию Ишимбайского района. Нынешний глава Марат Гайсин сейчас находится в отпуске, его в ранге исполняющего обязанностей замещает назначенный на днях первым заместителем главы администрации Ишимбайского района Азамат Абдрахманов.

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15 февраля ожидается заседание районного совета, где депутаты должны принять отставку Гайсина и возложить временное исполнение обязанностей главы муниципалитета на Азамата Абдрахманова.

Азамат Фаритович Абдрахманов родился 26 июня 1979 года в деревне Кулгунино Ишимбайского района. Образование высшее — окончил в 2002 г. юридический факультет Башкирского государственного университета. Трудовую деятельность начал в 2004 году директором республиканского центра социально-психологической помощи семье, детям и молодежи. В 2004-2006 гг. – ведущий специалист в Госкомитете Башкирии по молодежной политике, ассистент кафедры теории и истории государства и права БГУ. С 2006 по 2011 г. работает главным специалистом, заместителем заведующего отделом государственной, муниципальной службы и кадров, советником отдела, начальником управления государственной гражданской службы и кадровой политики администрации президента Башкортостана

С 2011 года — заместитель руководителя секретариата Госсобрания Башкирии по правовым вопросам. Кандидат юридических наук.

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