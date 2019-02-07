Роженицы Ишимбая пожаловались на плачевное состояние гинекологического отделения города

Жительницы Ишимбая лежат в отделении под звуки воды и падающей штукатурки. Минздрав ждет средства на ремонт.

— 2 недели назад было такое. У меня и видео есть, как вода течет с потолка, на полу везде ведра и потолок в таком ужасном состоянии, — рассказала Юлдуз Галимова.

— Автор не врет. Подтверждаю ее слова. В конце коридора так. Лежала там я сама, — отметила Наталья Крыжкова.

— Лежала в октябре и ноябре 2018 – действительно, между туалетом и 7 палатой такой потолок, при дождике вода текла на пол, стояли 2 ведра собирали воду. В самой палате тоже стена и потолок в трещинах, ночью даже кусок штукатурки с потолка упал на мою соседку. Одним словом пипец, товарищи, был, — поделилась Мария Иванова.

— Это же в стационаре, там реально беда. В сентябре лежала – так периодически куски штукатурки падали. Сама санитарка возмущалась, мол, когда же уже все сделают, — Инна Мишина.

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В сети снова появились жуткие снимки гинекологического отделения центральной больницы Ишимбая, что расположено на улице Докучаева, 10а. Фотографии буквально накануне сделала Мария Ахмедова, находясь в стационаре. На них видно, что стены здания все в трещинах и, очевидно, протекают. Другие женщины подтвердили: ситуация в отделении плачевная. Роженицы обращались в Министерство здравоохранения. Светлана Кускарбекова, руководитель пресс-службы ведомства, 29 января заверила жительниц Ишимбая, что в данный момент разрабатывается документация на комплексный капитальный ремонт. Он начнется, как только будут выделены средства. Судя по всему, пока что их нет. Однако неопределенность будущих мам не устраивает, они обратились за помощью к Радию Хабирову.