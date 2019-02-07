Роженицы Ишимбая пожаловались на плачевное состояние гинекологического отделения города
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Жительницы Ишимбая лежат в отделении под звуки воды и падающей штукатурки. Минздрав ждет средства на ремонт.
— 2 недели назад было такое. У меня и видео есть, как вода течет с потолка, на полу везде ведра и потолок в таком ужасном состоянии, — рассказала Юлдуз Галимова.
— Автор не врет. Подтверждаю ее слова. В конце коридора так. Лежала там я сама, — отметила Наталья Крыжкова.
— Лежала в октябре и ноябре 2018 – действительно, между туалетом и 7 палатой такой потолок, при дождике вода текла на пол, стояли 2 ведра собирали воду. В самой палате тоже стена и потолок в трещинах, ночью даже кусок штукатурки с потолка упал на мою соседку. Одним словом пипец, товарищи, был, — поделилась Мария Иванова.
— Это же в стационаре, там реально беда. В сентябре лежала – так периодически куски штукатурки падали. Сама санитарка возмущалась, мол, когда же уже все сделают, — Инна Мишина.
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