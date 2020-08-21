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Хабиров ответил на требование активистов снять с поста главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова

Хабиров ответил на требование активистов снять с поста главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова

Ишимбайский район | 21 авг 2020 | 17:14

На сегодняшней встрече с главой Башкирии активисты во главе с Уралом Бикбулатовым зачитали свои предложения по разрешению конфликта, среди которых оказалось и требование снять с поста главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова.

Ранее на требования уволить районного главу за агрессию к участникам протестов глава республики сказал, что тот «вылетит с работы», если активисты предоставят видеодоказательства.



Один из журналистов сообщил, что готов показать минутное видео, на котором видно, как чиновник швыряет палатки в защитников горы. Радий Хабиров отметил, что в данном вопросе пора переходить на спокойную работу в рамках закона. По его словам, материалы о нарушениях со всех сторон, уже поступили в прокуратуру.

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- Нам надо переходить в правовую плоскость, там выпады были с разных сторон, - пояснил он. – У нас в стране есть закон, и есть структуры, которые оценят действия участников конфликта. Пусть они принимают решения, и дальше будет двигаться.
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Источник: www.sobkor02.ru
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