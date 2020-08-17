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Жители Башкирии создали петицию с требованием отставки главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова

Жители Башкирии создали петицию с требованием отставки главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова

Ишимбайский район | 17 авг 2020 | 15:25

На сайте change.org появилась петиция с призывами уволить главу администрации Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. Автор – Диана Демидова – пишет в обращении, что руководитель перешёл все человеческие и профессиональные грани.



- 15 и 16 августа, на горе Куштау, он сам лично крушил лагерь защитников Куштау, привел спортсменов, бюджетников, тренеров, жильзников, студентов, всех кто от него зависит. На горе материл людей, оскорблял. Его действия  фактически подтолкнули людей к народному восстанию. Такой человек не должен работать на государственной службе, - говорится в петиции.  

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На данный момент (15:24) петицию подписали почти 1270 человек.
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