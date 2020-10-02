"У меня иммунитет к коронавирусной инфекции": Радий Хабиров рассказал, почему не носит медицинскую маску

| 02 окт 2020 | 09:43

Глава Башкирии Радий Хабиров не носит маску, потому что у него высокий иммунитет, передаёт «Башинформ». Об этом изданию рассказал сам Хабиров.







При этом глава республики порекомендовал остальным жителям носить маску и беречь своё здоровье. Ранее представители общественности неоднократно отмечали, что в режиме повышенной готовности к COVID-19, вопреки рекомендациям медиков и Роспортребназдзора, Хабиров часто появляется на публике — на совещаниях в правительстве и прочих мероприятиях — без маски.

- У меня в организме высокий уровень антител и иммунитет к коронавирусной инфекции. Поэтому я и не ношу маску, но вас я прошу ее носить и беречь себя и свое здоровье, - цитирует «Башинформ» Радия Хабирова.

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Фото: инстаграм Хабирова

Напомним, с начала эпидемии коронавируса власти и медсообщество рекомендует жителям в общественных местах пользоваться маской и перчатками, чтобы снизить вероятность заражения. В торговых центрах, магазинах и других заведениях отказываются обслуживать клиентов без масок. В сентябре власти ослабили режим повышенной готовности по противодействию коронавируса, и с тех пор показатели заболеваемости увеличились.