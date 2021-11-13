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Стало известно, почему Глава Башкирии не носит медицинскую маску

Стало известно, почему Глава Башкирии не носит медицинскую маску

21:50, 13 ноя 2021

В Центре управления республикой ответили, почему Радий Хабиров не носит маску.

Жителей Башкирии уже несколько раз удивляло то, как Радий Хабиров относится к ношению средств индивидуальной защиты во время публичных мероприятиях. В некоторых случаях он носит маску и соблюдает правила из своего же указа, а иногда находится без нее даже в помещениях. Сотрудники башкирского Центра управления республикой объяснили негодующим подписчикам Хабарова в соцсетях, почему так происходит.

- Ношение маски при осуществлении трудовой деятельности не требуется, в случае если ношение маски препятствует осуществлению рабочей деятельности, - сообщил чиновник Тагир Ишимбаев.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович Коронавирус в Башкирии
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