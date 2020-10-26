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Радий Хабиров обрушился с критикой на глав администраций из-за коронавируса

Радий Хабиров обрушился с критикой на глав администраций из-за коронавируса

| 26 окт 2020 | 10:43

Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал глав местных муниципалитетов. Сегодня, 26 октября, на оперативном совещании в правительстве региона, он заявил, что многие объекты не соблюдают рекомендованные антивирусные меры. Особо глава выделил Учалинский район.



«Начиная с самой администрации Учалинского района, на момент проверки пропускной режим не организован, термометрия не осуществляется. Мы о чем можем говорить вообще? Если в самой администрации, которая должна подавать пример…? <…> Александр Геннадьевич [Назаров], отработайте, пожалуйста, с главой, чтобы сегодня исправили, что там происходит», - сказал он.

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Также Радий Хабиров перечислил еще несколько городов, которые не прошли проверку: Белорецк, Бирск, Салават, Октябрьский. При этом руководитель региона отметил, что рейды с проверками в Башкирии будут проходить каждую неделю, чтобы установить дисциплину в этом вопросе.

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Источник: gorobzor.ru

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