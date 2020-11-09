Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Хабиров жестко раскритиковал глав администраций за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований

Хабиров жестко раскритиковал глав администраций за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований

Хабиров жестко раскритиковал глав администраций за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований

| 09 ноя 2020 | 10:47

Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве жестко раскритиковал чиновников. По его словам, в Давлекановском и Буздякском районах местный муниципалитет не соблюдал санитарно-эпидемиологические требования.



Так, не были установлены на входе термометрии, отсутствовал контроль за использованными масками, а также не обеспечена выдача посетителям средств индивидуальной защиты. Радий Хабиров отметил, что это последнее предупреждение главам районов.

Хабиров ввел новые ограничения в Башкирии в связи с коронавирусом

Читайте также:

Хабиров ввел новые ограничения в Башкирии в связи с коронавирусом
«Это контрольное управление передам вам [Андрею Назарову], вы сегодня отработайте с главами районов, чтобы этого не повторилось. Помечайте. Финансовое управление администрации Давлекановского района — не организованы термометрии, контроль использованных масок и дезинфицирующих средств отсутствует. Гафурийский сельсовет Буздякский район, то же самое. Сама администрация Буздякского района. Я не понимаю, в Буздяке не понимают или коронавирус не видят?  Не организованы термометрии, контроль использованных масок и дезинфицирующих средств отсутствует, обеспечение посетителей масками не организовано. Я делаю крайнее предупреждение тем главам, которые это не слышат», — заявил Радий Хабиров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: