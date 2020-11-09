Хабиров жестко раскритиковал глав администраций за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований

| 09 ноя 2020 | 10:47

Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве жестко раскритиковал чиновников. По его словам, в Давлекановском и Буздякском районах местный муниципалитет не соблюдал санитарно-эпидемиологические требования.







Так, не были установлены на входе термометрии, отсутствовал контроль за использованными масками, а также не обеспечена выдача посетителям средств индивидуальной защиты. Радий Хабиров отметил, что это последнее предупреждение главам районов.

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«Это контрольное управление передам вам [Андрею Назарову], вы сегодня отработайте с главами районов, чтобы этого не повторилось. Помечайте. Финансовое управление администрации Давлекановского района — не организованы термометрии, контроль использованных масок и дезинфицирующих средств отсутствует. Гафурийский сельсовет Буздякский район, то же самое. Сама администрация Буздякского района. Я не понимаю, в Буздяке не понимают или коронавирус не видят? Не организованы термометрии, контроль использованных масок и дезинфицирующих средств отсутствует, обеспечение посетителей масками не организовано. Я делаю крайнее предупреждение тем главам, которые это не слышат», — заявил Радий Хабиров.