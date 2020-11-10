Хабиров поздравил полицейских Башкирии с профессиональным праздником

| 10 ноя 2020 | 14:03

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 10 ноября, на странице в социальной сети написал поздравление для сотрудников органов внутренний дел. Руководитель региона поблагодарил их «за огромные усилия по охране правопорядка».







«Даже самые самоуверенные из нас в случае опасности сразу зовут на помощь полицию. В жару и в холод эти ребята делают свою работу. Тяжелую, неблагодарную. И редко слышат доброе слово в ответ. Сегодня я хочу от души поблагодарить их за огромные усилия по охране правопорядка. Крепко жму руку каждому полицейскому. С Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации вас!» – поздравил Хабиров.

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Фото: со страницы Радия Хабирова