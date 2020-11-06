Хабиров посетовал, что ему досталось "тяжелое наследство"
| 06 ноя 2020 | 11:20
Радий Хабиров поделился с подписчиками в социальных сетях наболевшей проблемой.
— Мне досталось тяжелое наследство — обманутые дольщики. Люди набрали долгов, вложили последние деньги в жильё и не получили ничего из-за вороватых застройщиков и власти, которая плохо контролировала стройку.
Глава РБ отметил, что на сегодня уже решены проблемы около тысячи дольщиков.
На днях получено одобрение на достройку еще 24 проблемных домов в респубдике с участием ДОМ.РФ. А это значит, что еще 1,5 тысячи семей наконец-то получат квартиры.
Радий Хабиров поблагодарил Минстрой РБ за тщательную, оперативную проработку документов, которая позволила включиться в федеральную программу.