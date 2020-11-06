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Хабиров посетовал, что ему досталось "тяжелое наследство"

Хабиров посетовал, что ему досталось "тяжелое наследство"

| 06 ноя 2020 | 11:20

Радий Хабиров поделился с подписчиками в социальных сетях наболевшей проблемой.

— Мне досталось тяжелое наследство — обманутые дольщики. Люди набрали долгов, вложили последние деньги в жильё и не получили ничего из-за вороватых застройщиков и власти, которая плохо контролировала стройку.



Глава РБ отметил, что на сегодня уже решены проблемы около тысячи дольщиков.

На днях получено одобрение на достройку еще 24 проблемных домов в респубдике с участием ДОМ.РФ. А это значит, что еще 1,5 тысячи семей наконец-то получат квартиры.

Радий Хабиров поблагодарил Минстрой РБ за тщательную, оперативную проработку документов, которая позволила включиться в федеральную программу.

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— Я признателен вице-премьеру Правительства России Марату Шакирзяновичу Хуснуллину, под руководством которого найдено решение, казалось бы, нерешаемого вопроса.
Ранее Радий Хабиров выразил обеспокоенность тем, что происходит с программой связанной с ремонтом дворов. Как отметил руководитель региона, тревожные звоночки поступают из Уфы и Стерлитамака – там работа либо не сделана, либо выполнена некачественно.

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Источник: i-gazeta.com

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