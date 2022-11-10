Глава Башкортостана лично поздравил сотрудников МВД с их профессиональным праздником

11:56, 10 ноя 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил стационарный пункт и отдел полиции в Уфе, чтобы лично поздравить сотрудников с днем МВД. Об этом он сообщил в своих соцсетях.



– И в зной, и в стужу, днем и ночью они рядом с нами. Самоотверженные, преданные избранному делу, готовые в любую минуту прийти на помощь, – написал руководитель региона. – Поздравляю всех сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником!



Хабиров поблагодарил полицейских за хорошую службу.



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Фото: vk.com // Радий Хабиров