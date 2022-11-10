Глава Башкортостана лично поздравил сотрудников МВД с их профессиональным праздником
11:56, 10 ноя 2022
Глава Башкирии Радий Хабиров посетил стационарный пункт и отдел полиции в Уфе, чтобы лично поздравить сотрудников с днем МВД. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
– И в зной, и в стужу, днем и ночью они рядом с нами. Самоотверженные, преданные избранному делу, готовые в любую минуту прийти на помощь, – написал руководитель региона. – Поздравляю всех сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником!
Хабиров поблагодарил полицейских за хорошую службу.