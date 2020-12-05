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Хабиров подписал указ об увековечении памяти Ульфата Мустафина: именем покойного мэра назовут улицу и волейбольный центр

Хабиров подписал указ об увековечении памяти Ульфата Мустафина: именем покойного мэра назовут улицу и волейбольный центр

уфа | 05 дек 2020 | 11:08

В Башкирии именем экс-мэра Уфы Ульфата Мустафина назовут улицу и волейбольную площадку. Об этом сегодня, 4 декабря сообщили в пресс-службе главы республики.



Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти «выдающегося» общественно-политического деятеля Ульфата Мустафина. Таким образом в Башкирии имя бывшего мэра присвоят Центру волейбола в Калининском районе Уфы, после того как завершат его строительство, а в селе Чекмагуш назовут улицу именем Мустафина, а также в селе Старобаширово в средней школе, где учился градоначальник установят мемориальную доску.

Помимо этого, в Башкирии организуют ежегодный международный турнир по волейболу среди юношей и девушек, посвященный памяти покойного мэра.


— Мы учредим ежегодную республиканскую премию имени Ульфата Мустафина в сфере благоустройства, — прокомментировали в пресс-службе. — Ее будут вручать муниципалитетам для реализации лучших инициатив по развитию общественных пространств.
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Источник: ufa1.ru

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