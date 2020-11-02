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Одну из улиц в Уфе предложили назвать именем погибшего мэра Ульфата Мустафина

Одну из улиц в Уфе предложили назвать именем погибшего мэра Ульфата Мустафина

| 02 ноя 2020 | 21:58

Общественная палата Башкирии ещё на прошлой неделе предложила присвоить одной из улиц Уфы имя скончавшегося от коронавируса мэра Ульфата Мустафина.



Председатель Общественной палаты РБ Шамиль Валеев сообщил изданию «Эхо Москвы в Уфе», что городской объект, связанный с Ульфатом Мустафиным, пойдёт на пользу городу.

- Я действительно думаю, что, если бы у Уфы появилось городское пространство, связанное с именем мэра Мустафина, это бы, я думаю, улучшило и наш город и было бы достойной памятью человека, который умер на боевом посту мэра в сложное время, - цитирует «Эхо» Валеева.

Сегодня, по словам Шамиля Валеева, в Общественную палату уже поступали предложения о подходящем объекте.


Напомним, 31 октября в Башкирии простились с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным, который скончался из-за коронавируса. Его не стало в годовщину назначения на пост градоначальника 29 октября. Ульфата Мустафина похоронили в его родном селе Староихсаново в Чекмагушевском районе. Во время речи на траурном прощании в Госсобрании глава Башкирии Радий Хабиров не смог сдержать слез, назвав смерть своего друга «большой несправедливостью».

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Источник: mkset.ru

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