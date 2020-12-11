В Башкирии депутатов хотят лишать должности за недостоверные сведения о доходах

| 11 дек 2020 | 10:56

В пресс-центре Госсобрания Башкирии сообщают, что депутатов, которые будут скрывать сведения о своих доходах, будут освобождать от должности.



По информации пресс-центра, соответствующие правки в закон о статусе депутата правительства в регионе одобрили 10 декабря в первом чтении.



Как сообщил глава Госсобрания Константин Толкачев, народные избранники будут нести ответственность за нарушение запретов, связанных с депутатскими функциями. К примеру, за предоставление ложных или неполных данных об имуществе и доходах, возникновении личного интереса. Эти нормы утверждены на федеральном и региональном уровне, но часто не соблюдаются из-за отсутствия санкций.







Отмечается, что было внесено предложение расширить список оснований для досрочного прекращения полномочий депутата. В этот список внесено нахождение в составе органов управления, наблюдательных и попечительских советах, а также в органах иностранных некоммерческих и неправительственных образований и их филиалов.



Толкачев пояснил, что внесенные правки касаются народных избранников, работающих на постоянной основе. При нарушении норм, депутату вынесут предупреждение, а при более серьезных нарушениях – освободят от должности в правительстве и до конца срока полномочий лишат права занимать посты в правительстве, без прекращения полномочий народного избранника. Каждый случай будет рассматриваться специальной комиссией индивидуально.

Представители Госсобрания рассмотрят законопроект во втором чтении на заседании 17 декабря.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: pixabay.com