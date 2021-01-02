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«Ходим на цыпочках»: Хабиров опубликовал фотографию спящей беременной жены

«Ходим на цыпочках»: Хабиров опубликовал фотографию спящей беременной жены

| 02 янв 2021 | 10:58

Сегодня, 2 января, глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице в социальных сетях трогательную фотографию. На фото супруга Хабирова Каринэ запечатлена спящей. 



«Всей семьей ходим на цыпочках, мама уснула. Всем семьям мира и добра!», – прокомментировал руководитель региона.

Судя по фото, Каринэ Хабирова уснула за просмотром телевизора на диване. Около первой леди лежит пульт, а также стоит поднос с чаем и сладостями. На фотокарточке также видно, что она глубоко в положении, что глава республики не скрывал в последнее время.

Беременная Каринэ Хабирова рассказала о встрече нового года

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«Ай-яй-яй, Радий Фаритович. Вот проснется Каринэ, ух, получите вы от нее за то, что спящей фоткаете», – прокомментировали подписчики
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Источник: gorobzor.ru
Фото: со страницы Радия Хабирова

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