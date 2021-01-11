Радий Хабиров высказался о перекрытии развязки на Заки Валиди в Уфе

Уфа | 11 янв 2021 | 10:22

Сегодня, 11 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров высказался о перекрытии развязки за Заки Валиди.







По словам руководителя региона, власти не смогли донести смысл перемен гражданам. При этом он отметил, что начать работы можно было после 11 января, ведь после праздников многие возвращаются в город.

«Нам всем надо четко объяснить, что мы входим в сложную фазу расшивки узла через Белую. Мы сейчас строим вставку, а вставка абсолютно не будет работать, если не будет развязки. После этого будем закрывать мост 56-го года на реконструкцию, которая требуется. Весь этот узел на ближайшие 4-5 лет будет сложным. С этим подходом мы с вами должны жить», - сказал глава.

При этом Радий Хабиров поручил премьер-министру правительства Андрею Назарову взять ситуацию на контроль: постараться сократить сроки строительства, а также подстроить график работы школ и, возможно, сдвинуть начало уроков на час позже.



Напомним, реконструировать въезд будут в течение 11 месяцев – с 8 января до ноября 2021 года. Также планируется в 2022 году до Дня города завершить остальные манипуляции по реконструкции съездов. Ранее мэрия публиковала новую схему движения общественного транспорта у Бельского моста. Помимо прочего, администрация города объясняла необходимость предпринимаемых мер.





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