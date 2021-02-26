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В Уфе строители возвели половину Бельского моста

В Уфе строители возвели половину Бельского моста

Уфа | 26 фев 2021 | 09:31

В Уфе строители возвели половину Бельского моста – 330 метров из 688. Об этом в соцсетях 26 февраля сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Половину пути, можно сказать, прошли. Еще в августе прошлого года строители при помощи домкратов сдвинули первые сантиметры огромной конструкции, каждая весом в 1,5 тысячи тонн. А теперь они завершили очередной, шестой этап надвижки пролётного строения», — написал руководитель региона.

Он также отметил, что продолжается реконструкция развязки по улице Заки Валиди и проспекту Салавата Юлаева.

«Завершим ее раньше намеченного — к 1 сентября 2021 года. В связке с новым мостом, который планируем открыть в октябре 2021 года, мы существенно расширим пропускную способность южных ворот нашей столицы», — подчеркнул Радий Хабиров.

Как сообщалось ранее, строительство Бельского моста ведется в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (общая стоимость — 3,46 млрд руб., из них 2,5 млрд руб. вкладывает Росавтодор, 100 млн руб.— городской бюджет, 860 млн руб. — региональный).

Что касается развязки, то ее реконструкция началась 8 января этого года. Чтобы сократить сроки строительства, было решено ремонтировать мост не по полосам, а сразу целиком.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Радий Хабиров, Fb

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