Радий Хабиров: "Надо подумать об экономически обоснованных тарифах за вывоз мусора"

| 11 янв 2021 | 11:35

В Башкирии тарифы на вывоз мусора существенно ниже экономически обоснованных. В ближайшее время нужно наладить качественную переработку мусора, но для этого потребуется приблизить эти параметры к экономически обоснованным. Об этом говорилось на оперативном совещании в правительстве РБ.







— Появление новой техники, контейнерных площадок, люди начали видеть, что мусор убирается. Но мы с вами не сделали подход к главному — переработка. Андрей Геннадьевич (Назаров — премьер-министр правительства РБ), уже в этом году нам надо ставить задачу. А переработку мы не можем делать, потому что те тарифы, которые мы сделали, они экономически не обоснованы. Они существенно ниже экономически обоснованных тарифов, но мы пошли на это сознательно, поскольку это было бы с нашей стороны бессовестно — брать деньги с людей за то, что является, по сути, ничем. Сейчас все-таки начали вывозить мусор, и надо подумать об экономически обоснованных тарифах, — пояснил Глава Башкирии Радий Хабиров.

— Напоминаю, что у нас одни из самых низких тарифов в Российской Федерации. Это было мое «волюнтаристское» решение. Мы выполнили, подчеркиваю, первую часть задачи, она менее сложная. Более сложная — создать и обеспечить тот уровень переработки, который поставлен в рамках нацпроекта. Поэтому начинайте об этом думать. И самое главное — постоянный контроль за уборкой мусора, чтобы люди понимали — деньги они тратят не напрасно. Кроме того, у нас есть меры для наиболее нуждающихся граждан, эти меры нужно сохранить, чтобы не страдали люди с низким доходом.





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