«Планка по ковиду застыла на месте»: Хабиров озвучил ситуацию по коронавирусу в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 14 янв 2021 | 17:36

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странцие в социальных сетях поделился хорошей новостью. По его данным, в регионе пока не наблюдается рост заболеваемости после новогодних каникул. Политик отметил, что, если ситуация сохранит положительную динамику, то будут введены первые послабления. Но до тех пор Радий хабиров попросил набраться терпения.







«Планка по ковиду застыла на месте, и если не будет осложнений – будем постепенно готовиться к возвращению к нормальной жизни. Понимаю, что все устали. Даже многие коллеги сегодня уже предлагали ввести некоторые послабления. Все понимаю. Но эпидемиологи и врачи правы – мы должны дождаться окончания постпраздничного инкубационного периода и только потом думать о послаблениях. Наберитесь терпения», — заявил Радий Хабиров.

На 14 января в Башкирии зарегистрировано 21 42 пациента с коронавирусом, прирост за сутки составил 167 человек. По словам руководителя республики, регион до конца января получит еще 40 000 доз вакцины. Это событие он назвал, «большим шагом по возвращению к нормальной жизни».





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